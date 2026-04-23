Eishockey Erster Sieg für DEB-Team in der WM-Vorbereitung

Bundestrainer Harold Kreis
Bundestrainer Harold Kreis und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft holen den ersten Sieg in der WM-Vorbereitung. (Archivbild)

Schwacher Start, starke Wende: Die Eishockey-Nationalmannschaft dreht das Spiel gegen die Slowakei. Am Samstag treffen bei Nationen erneut aufeinander.

Kaufbeuren (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung erstmals gewonnen. Im dritten Testspiel besiegte das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Kaufbeuren den Olympia-Vierten Slowakei mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Zuvor hatte es zwei Niederlagen gegen Tschechien gegeben. Die WM in der Schweiz findet vom 15. bis 31. Mai in Zürich und Freiburg statt.

Die deutsche Mannschaft, die weiterhin auf Profis der DEL-Halbfinalisten Köln, Berlin, Mannheim und München sowie ohne mögliche NHL-Verstärkung auskommen muss, kam im ersten Drittel überhaupt nicht in Schwung. Martin Fasko-Rudas (6. Minute) traf zur verdienten slowakischen Führung.

Deutliche Steigerung

Die DEB-Auswahl war im zweiten Abschnitt kaum wiederzuerkennen. Elis Hede (21.) von den Straubing Tigers und Bremerhavens Nino Kinder (29.) drehten für nun dominierenden Gastgeber das Match. Daniel Fischbuch (45.) aus Iserlohn erhöhte auf 3:1. Auf der Gegenseite bewahrte Torhüter Niklas Treutle von den Nürnberg Ice Tigers das deutsche Team vor weiteren Gegentreffern.

Am Samstag (17.00 Uhr/Magentasport) kommt es in Augsburg zum zweiten Aufeinandertreffen gegen die Slowaken.

Frauen siegen gegen die Schweiz

Die Frauen gewannen in einem Test-Länderspiel gegen die Schweiz mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). Am Samstag (13.30 Uhr/Magentasport) geht es in Augsburg erneut gegen die Schweiz.

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