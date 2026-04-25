Bleibt er auch nach 22 Jahren oder hört er endgültig auf? Bei den Kölner Haien dreht sich alles um die Zukunft von Eishockey-Star Moritz Müller. Jetzt äußert sich der Club zum aktuellen Stand.

Köln (dpa) - War es das oder macht er doch noch weiter? Seit 22 Jahren spielt Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller bereits für die Kölner Haie. Nach dem Halbfinal-Aus in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist eine Fortsetzung seiner Karriere offenbar immer noch möglich. «Mit Moritz Müller befinden sich die Haie in einem sehr engen und vertrauenswürdigen Austausch über die Zukunft», heißt es in einer Mitteilung, in der der Club erste Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgab.

Wie es mit dem 39-Jährigen weitergeht, ist demnach weiter offen. Nach dem verlorenen Halbfinal-Duell gegen die Eisbären Berlin hatte Müller geschwiegen. «Ich habe immer gesagt, dass dies wahrscheinlich meine letzte Saison ist», hatte das Club-Idol zuvor immer zu diesem Thema zu Protokoll gegeben.

Haie halten Großteil des Teams

Bei weiteren Personalien sind die Haie schon etwas weiter. «Wir wollten den Großteil der Mannschaft für die kommende Saison zusammenhalten. Das ist uns gelungen», sagte Sportdirektor Matthias Baldys über die Kaderplanung.

Perfekt sind hingegen die Abgänge von Tobias Ancicka im Tor, Oliwer Kaski, Markus Nutivaara und Sten Fischer in der Abwehr sowie Robin van Calster, Tanner Kero, Dominik Uher, Parker Tuomie und Nate Schnarr im Sturm.