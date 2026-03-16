Mehrere deutsche Städte hatten sich als Austragungsort bei der NHL für den nächsten World Cup of Hockey beworben. Sie gehen alle leer aus.

Düsseldorf (dpa) - Deutschland ist bei der Vergabe der Spielorte für den nächsten Eishockey-World-Cup 2028 leer ausgegangen. Das von der NHL organisierte Länderturnier findet in zwei Jahren in Edmonton, Calgary und Prag statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Montag mit. Das Finale des sogenannten World Cup of Hockey, an dem im Gegensatz zur jährlichen Weltmeisterschaft des Weltverbandes IIHF die teilnehmenden Nationen auf all ihre besten Spieler aus der NHL zurückgreifen können, soll in Edmonton ausgetragen werden.

Teilnahme Russlands nicht ausgeschlossen

Nach Angaben des stellvertretenden NHL-Chefs Bill Daly hatte es im Vorfeld aus keinem anderen europäischen Land so viele Standort-Bewerbungen gegeben wie aus Deutschland. Gerade hier will die NHL in den kommenden Jahren Fuß fassen und trägt mehrere Saisonspiele aus.

Das Turnier ist die vierte Ausgabe des World Cup of Hockey nach 1996, 2004 und 2016. In zwei Jahren sollen acht Nationen teilnehmen. Deutschland gilt als aussichtsreicher Kandidat. Auch die Teilnahme Russlands ist laut NHL-Chef Gary Bettman nicht ausgeschlossen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nehmen russische Teams bislang nicht an Turnieren des Weltverbandes IIHF teilnehmen.