Das deutsche Eishockey-Team bleibt zum WM-Start gegen Finnland in mehreren Überzahlsituationen zu harmlos. Ein Treffer von Straubings Loibl ist zu wenig.

Zürich (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Finnland in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag in Zürich dem Olympia-Dritten mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Stefan Loibl von den Straubing Tigers (49. Minute) traf für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes.

Anton Lundell (9. Minute), Jesse Puljujärvi (44.) und Aatu Raty (56.) schossen die Tore für den Favoriten. Die ersten beiden fielen in deutscher Unterzahl. Das deutsche Team blieb dagegen in mehreren Powerplay-Situationen glücklos.

Am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) folgt mit dem Spiel gegen Lettland ein richtungsweisendes Spiel in Richtung Viertelfinale. Die besten vier Teams pro Achtergruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde.