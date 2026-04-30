Eishockey Eishockey-Team gewinnt auch gegen Österreich

Bundestrainer Harold Kreis
Bundestrainer Harold Kreis sah auch gegen Österreich einen Testspielsieg seines Teams. (Archivbild)

Noch fehlen dem Eishockey-Nationalteam in der WM-Vorbereitung etliche Leistungsträger. Gegen Österreich reicht es dennoch zum Sieg. Am Samstag folgt der nächste WM-Test.

Zell am See (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im fünften WM-Test den dritten Sieg errungen. Das noch ersatzgeschwächte Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Donnerstag das erste von zwei Testspielen gegen Österreich mit 4:3 (1:0, 1:1, 2:2). In Zell am See trafen Stefan Loibl (5. Minute/55.) von den Straubing Tigers, Alexander Blank (37.) von den Augsburger Panthern und Daniel Fischbuch (48.) von den Iserlohn Roosters.

Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) steht das nächste WM-Testspiel gegen Österreich in Garmisch-Partenkirchen an. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes muss auch dann noch auf die Spieler der beiden DEL-Finalisten Berlin und Mannheim sowie aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verzichten. Die WM in der Schweiz beginnt in zwei Wochen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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