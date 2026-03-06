Die nächste große US-Liga kommt: Die NHL will mit Spielen in deutschen Städten neue Fans gewinnen.

Berlin (dpa) - Auch die NHL strebt nach Europa. Nach NFL und NBA will auch die wichtigste Eishockey-Liga der Welt reguläre Saisonspiele in Deutschland austragen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen von der kommenden Saison an regelmäßig Partien in deutschen Städten ausgetragen werden. Priorität hat dabei zunächst Düsseldorf.

Die NHL wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf eine Pressekonferenz in der kommenden Woche in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Bekannt ist aber, dass die Liga in Europa investiert. So wird am 13. und 14. März in Düsseldorf ein «Hockey Day in Germany» durchgeführt. Ziel der Initiative sei es, «das Land im Zeichen des Eishockeysports in all seinen Facetten zusammenzubringen».

NFL und NBA spielten bereits mehrfach in Deutschland

Die großen amerikanischen Sportligen expandieren außerhalb ihrer Heimatmärkte und setzen dafür Spiele in ihren Zielmärkten als Marketinginstrument ein. Die NFL hat zuletzt mehrfach in Deutschland gespielt. Die NBA gastierte im Januar in Berlin mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner, die mit ihrem Team Orlando Magic 118:111 gegen die Memphis Grizzlies gewannen.

Die NHL war auch schon in Berlin zu Gast. Im Oktober 2011 spielten zum Auftakt der neuen Saison die LA Kings und die Buffalo Sabres mit dem damaligen deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff in Berlin.