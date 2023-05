NHL-Top-Verteidiger Moritz Seider ist die große deutsche Hoffnung bei der Eishockey-WM. Durch seine kurzfristige Zusage sehen seine Mitspieler das deutsche Team auf einem anderen Level.

München (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler und Bundestrainer Harold Kreis haben sich vor dem Abflug nach Finnland begeistert über die WM-Teilnahme von NHL-Top-Verteidiger Moritz Seider gezeigt. «Wir sind sehr froh. Er ist ein international fantastischer Spieler, der uns einfach verstärkt», sagte Kreis der Deutschen Presse-Agentur.

Der 22 Jahre alte Seider war am Montagabend doch noch zum deutschen Team gestoßen, nachdem er zunächst verletzt abgesagt hatte. Nach einigen Tagen Regeneration und Abstimmung mit Physiotherapeuten hatte sich Seider aber erneut an den Deutschen Eishockey-Bund gewandt, um seine Teilnahme an der am Freitag beginnenden WM in Finnland und Lettland anzubieten.

Seider bei Vorrundenspiel dabei?

«Ich muss auch Respekt sagen an Mo, dass er kommt. Wir kennen alle seine Situation. Du weißt, was demnächst für ihn ansteht in Detroit», sagte Kapitän Moritz Müller angesichts anstehender wichtiger Vertragsgespräche mit den Red Wings. Seider steht vor seinem ersten großen Vertrag in der NHL und würde diesen mit einer Verletzung bei der WM gefährden. «Trotzdem zu sagen 'ich mache das' - das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen», sagte Müller.

«Das ist eine unglaubliche Nachricht für uns», sagte der frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun. «Er gehört mittlerweile zu den besten Verteidigern der Welt. Alle Jungs freuen sich, wenn er da ist.» Auch laut Torhüter Mathias Niederberger steigert Seiders WM-Teilnahme die Chancen des deutschen Teams erheblich.

«Wir freuen uns extrem. Der Junge ist so gut und wird uns richtig weiterhelfen», sagte Niederberger vor dem Abflug nach Tampere. Dort bestreitet das deutsche Team am Freitag das erste Vorrundenspiel gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden. Ob Seider dann bereits mitwirken kann, ist indes noch unklar.