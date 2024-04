Am Donnerstag beginnt in den USA die Eishockey-WM der Frauen. Die DEB-Auswahl ist in ihrem letzten Test dicht am Sieg dran.

Utica (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat das letzte Testspiel vor der Frauen-WM knapp verloren. In Utica im US-Bundesstaat New York gab es gegen die Schweiz eine 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen.

Lilli Welcke brachte die deutsche Auswahl um Torhüterin Sandra Abstreiter in der 33. Minute in Führung, Nicole Vallario (41.) glich für die Schweizerinnen aus. Nach der torlosen Verlängerung traf im Penaltyschießen Lilli Welcke als einzige deutsche Schützin.

Bundestrainer Jeff MacLeod zeigte sich trotz der Niederlage insgesamt zufrieden. «Natürlich gibt es Dinge, an denen wir weiterhin arbeiten müssen, aber die Einstellung und der Einsatz des Teams waren richtig gut», sagte MacLeod. Erster WM-Gegner in Utica ist am Donnerstag Dänemark, danach folgen die Spiele gegen Japan, Schweden und China.