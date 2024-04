Bundestrainer Harold Kreis hat mit dem Start der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft Stürmer Phil Hungerecker nachnominiert. Der Stürmer der Schwenninger Wild Wings rückte nach Verbands-Angaben in den Kader, weil Tim Fleischer von den Nürnberg Ice Tigers aufgrund einer Erkrankung vorerst nicht zum Team reisen kann.

München (dpa) - Der Vizeweltmeister wird sich ab Montag auf die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) vorbereiten. In der ersten von vier Phasen wird der DEB im tschechischen Karlsbad zwei Länderspiele am 11. und 13. April gegen WM-Gastgeber Tschechien bestreiten. Insgesamt wird das Kreis-Team acht Vorbereitungsspiele absolvieren. Die WM beginnt für die DEB-Auswahl am 10. Mai in Ostrava mit dem Spiel gegen die Slowakei.