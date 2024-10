Tim Stützle ist ein Leistungsträger in der NHL für die Ottawa Senators. In einem Vorbereitungsspiel wird er bei einem Foul am Kopf verletzt. Verpasst der Stürmer deshalb den Saisonstart?

Ottawa (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist kurz vor Beginn der Saison in der nordamerikanischen NHL verletzt. Der Stürmer bekam in einem Vorbereitungsspiel gegen die Montréal Canadiens von Gegenspieler Arber Xhekaj einen heftigen und regelwidrigen Check gegen den Kopf ab, verlor dabei seinen Helm und ging zu Boden. Der 22-Jährige stand selbst wieder auf und fuhr zur Bank, auf seiner Nase war ein Cut zu sehen. Danach aber spielte er nicht mehr weiter. Details zu einer möglichen Verletzung oder gar einer Ausfallzeit teilten die Senators nicht mit.

Für das Team aus Kanada stehen am Wochenende noch zwei Vorbereitungsspiele an, ehe am nächsten Donnerstag mit einem Heimspiel gegen Meister Florida Panthers die reguläre Saison beginnt. Stützle ist einer der wichtigsten Spieler für Ottawa und seit 2023 Topverdiener im Team. In der vorigen Saison gelangen ihm 18 Tore und 52 Vorlagen.