Die Berliner dominieren das Duell gegen den Hauptrundensieger fünfzig Minuten lang, müssen am Ende aber noch einmal zittern. Großen Anteil am Erfolg hat Angreifer Leonhard Pföderl.

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. In der dritten Partie siegte der deutsche Meister gegen die Kölner Haie mit 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) und führt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:1. Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Jonas Müller und Lester Lancaster für die Hauptstädter, die das Spiel über weite Strecken dominierten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof kontrollierten die Hausherren von Beginn an das Spiel. Nachdem sie im Auftaktdrittel noch zahlreiche klare Torchancen ausgelassen hatten, gingen die Hauptstädter kurz nach der ersten Pause in Führung. Pföderl traf in der 23. Minute, als die Eisbären erstmals in Überzahl spielten.

Pföderl sorgt für die Entscheidung

Auch danach dominierten die Berliner die zeitweise hitzige Begegnung. Im Schlussabschnitt schafften sie es dann, ihre Überlegenheit zu Toren zu nutzen. Müller (42.) und Lancaster (46.) bauten den Vorsprung auf 3:0 aus.

Die Gäste machten es durch Treffer von Dominik Bokk (53.) und Oliwer Kaski (56.) noch einmal spannend, ehe erneut Pföderl für die Entscheidung sorgte, nachdem der Kölner Goalie Janne Juvonen für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war (58.).