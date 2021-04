Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Duell gegen den EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klar verloren.

Die in der Nord-Gruppe führenden Berliner unterlagen dem Tabellenzweiten der Südgruppe mit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1), nachdem sie am Sonntag bereits ein 1:4 in München kassiert hatten. München sicherte sich dadurch einen Platz in den Playoffs.

Zu einem hart erkämpften Sieg kamen die Grizzlys Wolfsburg. Der Nord-Dritte schlug die Schwenninger Wild Wings 5:3 (2:2,1:0,2:1). Im dritten Spiel des Abends gewannen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Krefeld Pinguine ebenfalls 5:3 (2:2,2:0,1:1).

