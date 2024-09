Vor den Augen von Stabhochsprung-Künstler Duplantis und Fußball-Legende Matthäus wird der SAP Garden in München eingeweiht. Die US-Gäste aus der NHL sorgen in der neuen Arena für ein Schützenfest.

München (dpa) - Das neue Münchner Stadion-Schmuckstück ist offiziell eröffnet. Mit dem Freundschaftsspiel zwischen dem EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga und den Buffalo Sabres um Nationalspieler JJ Peterka aus der nordamerikanischen Profiliga NHL wurde der SAP Garden im Olympia-Park mehr als viereinhalb Jahre nach Baubeginn eingeweiht.

Die 10.796 Zuschauer in der auf Anhieb ausverkauften Multifunktionsarena, die auch Heimat für die Basketballer des FC Bayern München sein wird, erlebten aber keinen Stimmungskracher und sahen beim 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) erwartungsgemäß auch keinen Premierenerfolg des EHC.

Der Puck kommt mit dem Go-Kart

Vor den Augen von Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis und Fußball-Legende Lothar Matthäus erzielte Buffalos Sam Lafferty (8. Minute) mit einem abgefälschten Schuss den ersten Treffer im SAP Garden. Henri Jokiharju (16.) legte noch im ersten Drittel nach. Dylan Cozens (32.) und Jack Quinn (38.) erhöhten danach für die überlegenen Sabres. Im Schlussdrittel vollendete der frühere Münchner Peterka (44.) das Schützenfest der US-Profis.

Die Show neben dem Eis machte anfangs Appetit auf mehr, schließlich wäre die Arena ohne Red Bull gar nicht möglich gewesen. Der Getränkekonzern, der vor elf Jahren als alleiniger Gesellschafter beim EHC eingestiegen ist, hat für angeblich rund 150 Millionen Euro die Halle finanziert. Auf Geheiß des milliardenschweren Unternehmens fuhr Formel-3-Pilot Tim Tramnitz, der zum Red-Bull-Nachwuchs gehört, in einem Go-Kart den Puck ans Eis.

Sprechchöre für Trainer-Legende Jackson

Dann übernahmen Stabhochsprung-Künstler Armand «Mondo» Duplantis und die Münchner Trainer-Legende Don Jackson das Gummi-Spielgerät für den Auftakt der Partie. Für den ehemaligen Meister-Coach, der bis vor einem Jahr noch an der Bande der Bayern aktiv gewesen war, gab es auch Sprechchöre.

Am Donnerstag (20.45 Uhr) dürfen dann die Basketballer des FC Bayern für ihr erstes Pflichtspiel in die Arena mit der imposanten Außenverkleidung aus stilisierten Eishockeyschlägern. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert empfängt in der Euroleague Schwergewicht Real Madrid.