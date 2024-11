Die Edmonton Oilers kommen in der neuen NHL-Saison weiter nicht in Schwung. Gegen die Vegas Golden Knights verlieren sie in letzter Minute.

Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers haben in der NHL beim Comeback von Connor McDavid eine bittere Niederlage kassiert. Gegen die Vegas Golden Knights unterlag der Vorjahres-Finalist nach zwei Gegentreffern in der Schlussminute mit 2:4 (0:1, 2:0, 0:3). McDavid, der ursprünglich mehrere Wochen fehlen sollte, blieb dabei ohne Torbeteiligung, ebenso sein kongenialer Sturmpartner, Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl. Für die Golden Knights war es der erste Auswärtssieg der Saison.

Moritz Seider hat ein deutsches Duell gegen Lukas Reichel gewonnen. Mit den Detroit Red Wings siegte Seider mit 4:1 bei den Chicago Blackhawks. Der 23 Jahre alte Verteidiger bekam wieder mal die meiste Eiszeit aller Feldspieler der Red Wings, war bei allen vier Treffern seines Teams auf dem Eis und verbuchte seine siebte Torvorlage der Saison.

Owetschkin jagt Gretzky-Marke

Routinier Alexander Owetschkin jagt derweil den historischen Torrekord von Wayne Gretzky. Beim 3:2-Erfolg seiner Washington Capitals gegen die Nashville Predators erzielte der 39 Jahre alte Russe den Siegtreffer. Owetschkin traf im fünften Spiel in Serie und kommt nun auf 861 Karriere-Tore in der NHL. Damit liegt er noch 33 hinter Gretzky.