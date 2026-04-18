Oilers-Coach Knoblauch erwartet Leon Draisaitl im Laufe der Playoff-Serie gegen Anaheim zurück. Ein Einsatz im ersten Spiel bleibt aber offen.

Edmonton (dpa) - Eishockey-Topstar Leon Draisaitl steht bei den Edmonton Oilers offenbar kurz vor dem Comeback. Oilers-Coach Kris Knoblauch ließ vor dem Playoff-Start in der deutschen Nacht auf Dienstag bei den Anaheim Ducks offen, ob der deutsche Nationalstürmer dann wieder mitwirken werde. Knoblauch rechnet aber in jedem Fall im Laufe der Serie wieder mit dem Stürmer. «Er könnte fit sein für Spiel eins, er könnte im Spiel drei soweit sein oder erst in Spiel fünf, aber wir erwarten ihn zurück», sagte Knoblauch.

Draisaitl hatte sich vor einem Monat eine nicht näher genannte Verletzung zugezogen und seitdem pausiert. Seit einiger Zeit ist der 30 Jahre alte Kölner nun bereits wieder im Training. So auch am Freitag, als Draisaitl mit den Top-Stürmern Edmontons aus dem Eis stand. Beobachter werteten dies als Indiz dafür, dass der Stürmerstar bereits im ersten Playoffspiel in Anaheim wieder aus dem Eis stehen werde.

«Wir haben ihn einfach mit Spielern spielen lassen, mit denen er sehr wahrscheinlich dann nach seiner Rückkehr auch wieder zusammen spielen wird», sagte Knoblauch dazu.