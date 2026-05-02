Draisaitl sagt für die WM verletzt ab, auch ein zweiter Top-Stürmer fehlt. Doch Seider und Grubauer könnten rechtzeitig fit werden.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM in der Schweiz auf Superstar Leon Draisaitl verzichten, darf aber auf NHL-Verstärkungen hoffen. Draisaitl sagte nach dem Playoff-Aus seiner Edmonton Oilers wegen einer Knie-Verletzung aus der regulären Saison ab.

«Er war zuletzt nie einhundert Prozent fit. Er braucht die Pause, die Gesundheit geht vor», erklärte DEB-Sportvorstand Christian Künast bei Magentasport. Auch Tim Stützle (Ottawa Senators) wird angeschlagen fehlen.

Hoffnungen bei Seider und Grubauer

Weltklasse-Verteidiger Moritz Seider und Torhüter Philipp Grubauer werden dagegen voraussichtlich zur finalen Vorbereitungsphase das Team von Bundestrainer Harold Kreis verstärken. Beide NHL-Profis waren zuletzt zwar angeschlagen, sollen aber bei der WM-Generalprobe am 10. Mai gegen die USA dabei sein. Auch bei Draisaitl-Teamkollege Joshua Samanski sieht es gut aus. «Da warten wir auf das finale Go», erklärte Künast.

Deutschland hofft auf eine WM-Teilnahme von Top-Verteidiger Moritz Seider. Foto: Peter Kneffel/dpa

Gerade eine Teilnahme von Seider (Detroit Red Wings) wäre für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes enorm wichtig. «Er ist ab Mittwoch bei uns dabei, und dann schauen wir einfach von Tag zu Tag. Das Ziel ist, dass er das Spiel gegen die USA macht und dann nach dem Spiel grünes Licht für die WM gibt», sagte Sportvorstand Christian Künast dem Magazin «Eishockey News».

Wenig Hoffnungen bei Peterka

Bei Stürmer JJ Peterka (Utah Mammoth) sind die Chancen nach dem Playoff-Aus am Freitag (Ortszeit) gering. «Er ist angeschlagen. Wir sind noch im Austausch. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen», betonte Künast.

Fraglich ist noch eine WM-Teilnahme von Lukas Reichel (Boston Bruins) und Wojciech Stachowiak (Grand Rapids Griffins). Reichel schied mit den Bruins aus den NHL-Playoffs aus, wird aber für das Farmteam Providence Bruins in den AHL-Playoffs auflaufen. Dort ist auch Wojciech Stachowiak (Grand Rapids Griffins) noch aktiv. Maksymilian Szuber (Utah Mammoth/Tucson Roadrunners) wird aufgrund eines auslaufenden Vertrags nicht teilnehmen.

WM-Auftakt gegen Finnland

Die DEB-Auswahl trifft zum WM-Auftakt am 15. Mai in Zürich auf den Olympia-Dritten Finnland. Im vergangenen Jahr war für das Kreis-Team bereits nach der Gruppenphase Schluss. Bei Olympia in Mailand enttäuschte Deutschland trotz Star-Aufgebot beim Viertelfinal-Aus gegen die Slowakei (2:6). Draisaitl kritisierte daraufhin auch den DEB.