Eishockey Deutschland ohne Stanley-Cup-Sieger Sturm bei Eishockey-WM

Nico Sturm
Nico Sturm wird nicht zum WM-Kader der Nationalmannschaft stoßen.

Der Kader für die Eishockey-Weltmeisterschaft steht fest. Auf eine erhoffte NHL-Verstärkung muss die deutsche Nationalmannschaft verzichten. Finnland wartet zum WM-Auftakt.

Zürich (dpa) - NHL-Profi Nico Sturm wird die Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz nicht verstärken. Der Deutsche Eishockey-Bund hat vor dem Auftaktspiel am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Finnland alle 25 Kaderplätze vergeben. Damit ist das Aufgebot mit vier NHL-Profis komplett, bestätigte der DEB.

Der 31 Jahre alte Sturm war in der Nacht zu Donnerstag mit Minnesota Wild gegen die Colorado Avalanche aus den NHL-Playoffs ausgeschieden. Zuletzt spielte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Sturm im Februar bei den Olympischen Spielen für die DEB-Auswahl. Bislang stand Sturm 2023 und 2024 für Deutschland bei einer WM auf dem Eis. Vor drei Jahren hatte er wesentlich zum Erreichen des WM-Finales beigetragen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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