Im ersten Spiel des Nationenturniers in Landshut gelingt den deutschen Frauen ein perfekter Start. Die Slowakei und Ungarn sind die nächsten Gegner.

Landshut (dpa) - Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Erfolg in das Vier-Nationen-Turnier gestartet. In Landshut besiegte das Team um Star-Torhüterin Sandra Abstreiter die französische Auswahl mit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Die weiteren Gegner sind die Slowakei am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) sowie Ungarn einen Tag später (14.30 Uhr/MagentaSport). Die Ungarinnen, die vom früheren Herren-Bundestrainer Pat Cortina betreut werden, gewannen gegen die Slowakei zum Auftakt mit 4:3.

Kapitänin Daria Gleißner brachte das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod vor 1.260 Zuschauern nach elf Minuten in Führung. Nur knapp eine Minute später erhöhte Jule Schiefer auf 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 der Französinnen durch Lisa Cedelle (17. Minute) sorgte Katharina Häckelsmiller für den erneuten Zwei-Tore-Abstand (32.). Im Schlussdurchgang traf Emily Nix zum 4:1-Endstand (46.).

Das Nationen-Turnier in der bayerischen Eishockey-Hochburg ist für die deutsche Mannschaft ein wichtiger Test vor dem Qualifikationsturnier für Olympia 2026. Vom 6. bis 9. Februar 2025 geht es in Bremerhaven gegen Österreich, Ungarn sowie einen noch zu ermittelnden Qualifikanten um den Platz für das Eishockey-Highlight 2026 in Mailand.

Herren starten am Donnerstag in den Deutschland Cup

Die Herren-Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis startet am Donnerstag mit dem Spiel gegen Dänemark (19.45 Uhr/MagentaSport). Die weiteren Gegner sind die Slowakei und Österreich.