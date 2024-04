In der vierten Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft steht der Kader größtenteils. An der Bande erhält Bundestrainer Harold Kreis prominente Verstärkung.

Wolfsburg (dpa) - Vizeweltmeister Deutschland startet mit prominenter Verstärkung in die letzte Vorbereitungs-Phase auf die Eishockey-WM vom 10. bis 26. Mai in Tschechien. Mit Torhüter Philipp Grubauer aus Seattle sowie den Stürmern JJ Peterka (Buffalo) und Nico Sturm (San José) sind bereits drei Leistungsträger aus der nordamerikanischen Profiliga NHL ab Mittwoch in Wolfsburg dabei.

«Es geht jetzt darum, den finalen Kader für die Weltmeisterschaft zu formen», sagte Bundestrainer Harold Kreis in einer Mitteilung. Zudem hofft der DEB auf Abwehrspieler Maksymilian Szuber, der derzeit in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL aktiv ist.

Am Freitag wird Verteidiger Lukas Kälble von DEL-Finalist Fischtown Pinguins zur Mannschaft stoßen. Kai Wissmann, Jonas Müller, Tobias Eder, Leonhard Pföderl und Frederik Tiffels vom neuen Meister Eisbären Berlin werden am Sonntag erwartet. Nicht mehr dabei sind unter anderem Matthias Plachta (Adler Mannheim) und Torhüter Florian Bugl (Straubing Tigers).

Expertise von Berlins Coach Aubin gefragt

An der Bande wird Kreis gewohnt von Alexander Sulzer (Co-Trainer der Fischtown Pinguins) unterstützt. Auch Meister-Coach Serge Aubin wird das Team verstärken. «Es kommen zwei weitere Coaches dazu, deren Erfahrung und Expertise wir überaus schätzen. Ihre Qualitäten werden unsere Arbeit im Trainerteam weiter bereichern», erklärte Kreis.

Die DEB-Auswahl bestreitet ihre letzten beiden Testspiele am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Wolfsburg und zwei Tage später (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser gegen Frankreich. Zum WM-Auftakt am 10. Mai im tschechischen Ostrava bekommt es das Kreis-Team mit der Slowakei zu tun.