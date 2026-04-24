Eishockey DEB fördert Frauen-Eishockey mit 100.000 Euro pro Jahr

Olympische Winterspiele 2026
Der Deutsche Eishockey-Bund will die erste Liga im deutschen Frauen-Eishockey fördern. (Archivbild)

Um die Bedingungen im deutschen Frauen-Eishockey zu professionalisieren, investiert der DEB künftig eine sechsstellige Summe.

München (dpa) - Der Deutsche Eishockey-Bund investiert künftig 100.000 Euro pro Jahr ins Frauen-Eishockey. Das Geld soll künftig aktuellen und potenziellen Erstligaclubs zugeteilt werden. Die Kriterien dafür werden nach DEB-Angaben vom Freitag aktuell noch ausgearbeitet. «Wir sind überzeugt, dass eine starke Ligastruktur die Grundlage für das Wachstum des Frauen-Eishockeys in Deutschland ist», sagte DEB-Vorstandschef Frank Lutz.

Zuletzt bei den Olympischen Winterspielen hatten mehrere Nationalspielerinnen die Bedingungen des Frauen-Eishockeys beklagt. In der ersten Liga sind nur vier deutsche und ein ungarischer Club aktiv. Um unter professionellen Bedingungen ihren Sport ausüben zu können, sind viele Spielerinnen gezwungen, sich bei der Bundeswehr zu verpflichten.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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