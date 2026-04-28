Fabio Wagner steht trotz brutalen eines Checks und langer Liga-Sperre im Kader der Eishockey-Nationalmannschaft. Wie der Verband diese Entscheidung begründet und was Sportvorstand Künast dazu sagt.

München (dpa) - Mit dem in der Deutschen Eishockey Liga gesperrten Fabio Wagner startet die Nationalmannschaft die dritte Vorbereitungsphase vor der WM in der Schweiz. «An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel. Das bestätigen seine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war», erklärte Christian Künast, Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bundes.

Der Münchner Abwehrspieler hatte in den DEL-Playoffs nach einem überharten Checks gegen Ingolstadts Edwin Tropmann eine Sperre über 14 Spiele erhalten. «Den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage haben wir im Verband gemeinsam entschieden, ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Beitrag für die Nationalmannschaft zu leisten», sagte Künast.

Eine Nominierung von Kapitän Moritz Müller für die WM ist noch unklar. Foto: Pavel Golovkin/dpa

Routinier Moritz Müller von den Kölner Haien steht nicht im Kader für die dritte Vorbereitungsphase und den Testspielen gegen Österreich (30. April und 2. Mai). Dies bedeutet allerdings nicht das WM-Aus. Bundestrainer Harold Kreis und der DEB warten auf die ausstehende Entscheidung des 39 Jahre alten langjährigen Kapitäns, ob der Kölner weitermachen oder seine Karriere beenden will.

Sieben Veränderungen

Coach Kreis nominierte für die dritte Phase vor der WM in Zürich und Freiburg vom 15. bis 31. Mai die Kölner Jan Luca Sennhenn, Dominik Bokk und Parker Tuomie. Aus München verstärken Phillip Sinn, Wagner sowie Maximilian Kastner die DEB-Auswahl. Dominik Kahun (Lausanne/Schweiz) ist ebenfalls dabei. Mögliche NHL-Verstärkungen werden frühstens zur vierten Vorbereitungsphase erwartet.