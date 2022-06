Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat mit Stolz auf die Auszeichnung von Nationalspieler Moritz Seider zum besten Neuling in der diesjährigen NHL-Saison reagiert.

Detroit (dpa) - „Er hat in seinem ersten Jahr eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt und das ganze Jahr stark gespielt. Ich bin natürlich sehr glücklich für Moritz, er hat das ganze Eishockey in Deutschland stolz gemacht“, sagte der Finne.

Der 21-Jährige von den Detroit Red Wings bekam als erster Deutscher überhaupt die Calder Memorial Trophy für bärenstarke Leistungen in seinem ersten Jahr in der National Hockey League am Dienstag (Ortszeit) mit überwältigender Mehrheit zuerkannt. Nur 25 der 195 stimmberechtigten Journalisten sahen ihn nicht auf dem ersten Platz. Rang zwei ging an Trevor Zegras von den Anaheim Ducks. „Moritz hat dieses Jahr wieder eine enorme Entwicklung gezeigt. An erster Stelle ist er sehr ehrgeizig als Person, er arbeitet sehr hart für das, was er erreichen will und bleibt fokussiert“, ergänzte Söderholm.

Seider kam als Verteidiger auf 50 Scorerpunkte und verbuchte mit 43 Vorlagen mehr als jeder andere NHL-Neuling in der vergangenen Saison. Der bei den Adler Mannheim ausgebildete Pfälzer stand zudem in allen 82 Saisonspielen auf dem Eis und spielte mehr Minuten als jeder andere Rookie. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Moritz Seider mit 21 Jahren als erster Deutscher die Calder-Trophy verliehen bekam“, sagte DEB-Präsident Peter Merten.