Eishockey-Feeling in Fußball-Atmosphäre: Das WM-Auftaktspiel 2027 steigt sehr wahrscheinlich wieder auf Schalke. Beim letzten Eröffnungsspiel 2010 gab es einen Weltrekord.

Gelsenkirchen (dpa) - Das Auftaktspiel der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird mit großer Wahrscheinlichkeit erneut in der Fußball-Arena auf Schalke ausgetragen. «Wir träumen davon», sagte Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes auf Nachfrage und bestätigte dementsprechende Planungen. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Bereits 2010 starteten die Titelkämpfe im Stadion des Bundesliga-Aufsteigers. Damals sahen 77.803 Zuschauer den 2:1-Erfolg der Nationalmannschaft gegen die USA, was zu diesem Zeitpunkt eine Weltrekord-Kulisse im Eishockeysport bedeutete. Die derzeitige Bestmarke hält das Michigan Stadium in Ann Arbor. Dort sahen 105.491 Fans am 1. Januar 2014 das NHL-Spiel zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs.

Die WM findet im kommenden Jahr vom 14. bis 30. Mai statt. Weitere Spielorte sind Mannheim und Düsseldorf.