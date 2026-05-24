Eishockey Auftakt bei Eishockey-WM 2027 wohl auf Schalke

Fußball-Arena auf Schalke
In der Fußball-Arena auf Schalke wird das Eröffnungsspiel der Eishockey-WM 2027 ausgetragen.

Eishockey-Feeling in Fußball-Atmosphäre: Das WM-Auftaktspiel 2027 steigt sehr wahrscheinlich wieder auf Schalke. Beim letzten Eröffnungsspiel 2010 gab es einen Weltrekord.

Gelsenkirchen (dpa) - Das Auftaktspiel der Eishockey-WM 2027 in Deutschland wird mit großer Wahrscheinlichkeit erneut in der Fußball-Arena auf Schalke ausgetragen. «Wir träumen davon», sagte Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes auf Nachfrage und bestätigte dementsprechende Planungen. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Bereits 2010 starteten die Titelkämpfe im Stadion des Bundesliga-Aufsteigers. Damals sahen 77.803 Zuschauer den 2:1-Erfolg der Nationalmannschaft gegen die USA, was zu diesem Zeitpunkt eine Weltrekord-Kulisse im Eishockeysport bedeutete. Die derzeitige Bestmarke hält das Michigan Stadium in Ann Arbor. Dort sahen 105.491 Fans am 1. Januar 2014 das NHL-Spiel zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs.

Die WM findet im kommenden Jahr vom 14. bis 30. Mai statt. Weitere Spielorte sind Mannheim und Düsseldorf.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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