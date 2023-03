Nach mehr als 1000 Ligaspielen beendet Alexander Barta seine aktive Spielerkarriere als Eishockeyprofi. Das gab sein Verein, die Düsseldorfer EG, bekannt.

Düsseldorf (dpa) - «Ich bin glücklich, dass ich so viele Jahre meiner Leidenschaft Eishockey auf höchstem Niveau nachgehen konnte. Dieser Sport hat mich geprägt, ich habe viele herausragende Menschen kennengelernt und tolle Spiele und Stunden auf dem Eis erlebt», sagte der 40-Jährige.

Insgesamt bestritt Barta in 20 Spielzeiten 1010 Partien in der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei ging der frühere Nationalspieler auch für die Eisbären Berlin, die Hamburg Freezers, den EHC Red Bull München und den ERC Ingolstadt aufs Eis. Zudem war er in Schweden aktiv.

Barta, der 2016 nach Düsseldorf gewechselt war, erzielte für seinen letzten Club in 367 Spielen 95 Treffer und bereitet 137 weitere vor. Zudem war er seit 2018 Kapitän. Noch in der diesjährigen Playoff-Viertelfinal Serie gegen den ERC Ingolstadt, die mit 1:4 verloren ging, überzeugte der Routinier mit vier Toren und fünf Vorlagen in fünf Spielen.