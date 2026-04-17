Die Adler Mannheim gewinnen die Halbfinalserie gegen München mit 4:1 und stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im DEL-Finale. Auf wen sie treffen, ist noch offen.

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim stehen erstmals seit ihrem bislang letzten Titelgewinn 2019 wieder im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Nach drei Siegen zum Auftakt der Serie und der 1:5-Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Damit entschieden sie das Duell mit 4:1-Siegen für sich. Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder den Hauptrunden-Ersten Kölner Haie.

Mannheims Schlüsselfiguren waren neben Nationaltorhüter Maximilian Franzreb die Torschützen Alexander Ehl (4. Minute), Nicolas Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Für den EHC, der in der vergangenen Saison bereits im Viertelfinale an den Adlern gescheitert war, traf lediglich Tobias Rieder (8.). «Wir haben sehr solide gespielt und einen herausragenden Torhüter gehabt», sagte Adler-Chefcoach Dallas Eakins bei MagentaSport.

EHC lässt sich von Adler-Blitzstart zunächst nicht beirren

Ehl sorgte vor 13.600 Zuschauern für einen Blitzstart der Adler, der ihnen allerdings keine Sicherheit verlieh. München arbeitete sich trotz des frühen Rückschlags ins Spiel hinein und kam durch Rieder zum Ausgleich. Anschließend rettete Franzreb für die Mannheimer mehrfach.

Die Gäste machten auch im zweiten Durchgang zunächst das Spiel, gerieten aber wieder in Rückstand - diesmal in Unterzahl. Nun hatten beide Teams Möglichkeiten, doch nur die Adler legten durch Plachta nach. Im Schlussdrittel machte Gawanke nur 42 Sekunden nach Wiederbeginn alles klar, der Widerstand des EHC war gebrochen. Der Finalgegner steht frühestens am Montag fest.