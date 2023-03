Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Adler bleiben gleich doppelt in der Spur. Mit dem 5:4 (3:1, 2:0, 0:3) beim EHC Red Bull München untermauerten die Mannheimer nicht nur ihre Führung in der Süd-Gruppe der Deutschen Eishockey-Liga, sondern bleiben mit dem achten Sieg in Serie in der bayrischen Landeshauptstadt auch der Angstgegner der Münchner.

Die Szene des Spiels hatte Adler-Torhüter Dennis Endras in der 34. Minute. Da parierte er zunächst den Versuch von Yasin Ehliz auf der einen Seite seines Torraums und flog dann förmlich