Die Schweiz jubelt: Nach dem Erfolg über Außenseiter Norwegen soll am Sonntag endlich der erste WM-Titel her. Für die Nordeuropäer geht es im kleinen Finale um eine Medaille.

Zürich (dpa) - Die Schweiz hat den Höhenflug von Norwegen beendet und darf weiter auf den ersten Titel bei einer Eishockey-WM hoffen. Der Vize-Weltmeister bezwang in Zürich die Überraschungsmannschaft mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) und steht damit am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) zum dritten Mal in Serie im WM-Finale. Norwegen kämpft zuvor im Spiel um Platz drei um die erste WM-Medaille. Im zweiten Halbfinale treffen an diesem Samstag (20.00 Uhr) Kanada und Finnland aufeinander.

Christoph Bertschy trifft zum 1:0 für die Schweiz im WM-Halbfinale gegen Norwegen. Foto: Cyril Zingaro/dpa

WM-Mitfavorit Schweiz hatte mit dem Außenseiter aus Nordeuropa längere Zeit einige Probleme. Norwegen schaffte es lange Zeit, sich mit Härte gegen den spielerisch deutlich besseren Gegner zu wehren. Christoph Bertschy (18. Minute) erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer zum Ende des ersten Durchgangs. Der Stürmer vom Schweizer Meister HC Fribourg-Gottéron bezwang den im WM-Turnier überragenden Keeper Henrik Haukeland von den Straubing Tigers. «Sie sind auf Augenhöhe mit uns», sagte der Schweizer Sportdirektor Lars Weibel bei MagentaSport.

Schweiz dreht auf

Vom Gegentreffer zeigten sich die Norweger durchaus beeindruckt. Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.) und Damien Riat (37.) entschieden bereits im Mitteldrittel die Partie. NHL-Profi Nico Hischier (45./New Jersey Devils) und Theo Rochette (58.) machte den fünften Finaleinzug nach 2013, 2018, 2024 und 2025 perfekt. Bislang verlor die Schweiz allerdings sämtliche Endspiele.