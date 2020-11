Siebter Sieg im zehnten Spiel: Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat am Freitagabend mit einem 2:0 (1:0) bei Viktoria Köln den Platz an der Sonne verteidigt. Von Spannung war diesmal nichts zu spüren: Für die klar überlegenen Saarländer war das fast ein Herbstspaziergang.

Die beiden vorangegangenen Dreier hatte der Aufsteiger jeweils erst in der Nachspielzeit erzwungen. In der Domstadt war diesmal schon früh alles klar: Der Tabellenvierte hatte gegen konzentriert-mutig agierende Gäste nichts zu bestellen.

Die Elf von Lukas Kwasniok konnte sich’s sogar leisten, nach einer Stunde die Zügel schleifen zu lassen – zumal in Überzahl. Kölns Keeper Sebastian Mielitz hatte kurz vor der Pause per Hand pariert und das 0:2 verhindert – allerdings vorm Strafraum (42.).

Das zweite Tor fiel dann eben gleich nach dem Wechsel. Nicklas Shipnoski knipste am langen Pfosten nach Hacken-Vorlage von Tobias Jänicke (47.). Der Ex-Lauterer wird von Match zu Match wertvoller. Auch am 1:0 hatte Shipnoski großen Anteil, als er scharf flankte und Marcel Gottschling am langen Pfosten unglücklich ins eigene Tor traf (24.).

So spielten sie

Tore: 0:1 Gottschling (24. Eigentor), 0:2 Shipnoski (47.) - Gelbe Karten: Bunjaku (2), Gottschling (4), Cueto (2) - Jakob, Vunguidica - Rote Karte: Mielitz (42.) - Beste Spieler: Cueto - Shipnoski, Zellner, Zeitz - Zuschauer: keine - Schiedsrichter: Storks (Velen).