Kein Spieler hat mehr Tore in der 2. Bundesliga erzielt als Simon Terodde. Nach seinem Abschied vom Fußballplatz hat er eine neue Aufgabe gefunden.

Unterföhring (dpa) - Nach dem Ende seiner Fußball-Karriere wird Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde Experte bei Sky. Nach Angaben des Pay-TV-Senders wird der 36-Jährige erstmals beim Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 2. August (Freitag, 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) zwischen seinen Ex-Vereinen 1. FC Köln und Hamburger SV am Mikrofon sein. Zuerst hatte die «Sport Bild» über den Wechsel von Terodde zu Sky berichtet.

«Vom Aufstieg bis hin zum drohenden Abstieg in die dritte Liga habe ich in der 2. Bundesliga alles erlebt und werde versuchen, den Zuschauern die besonderen Situationen näherzubringen, in denen es um alles geht», sagte der frühere Stürmer laut Sky-Mitteilung. Neben ihm werden Torsten Mattuschka und Sören Gonther weiterhin für Sky als Co-Kommentatoren und Experten arbeiten.

Terodde hatte nach der vergangenen Saison seine Karriere bei Schalke 04 beendet. In 311 Zweitliga-Spiele für den MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, HSV und Schalke 04 erzielte er 177 Tore. Viermal wurde er Torschützenkönig der 2. Liga, dreimal holte er die Zweitliga-Meisterschaft mit den Stuttgartern, den Kölnern und Schalke. In der Bundesliga kam er auf 90 Spiele und 15 Treffer.