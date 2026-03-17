2. Fußball Bundesliga Zwei Spiele Sperre für Dzeko - Sky: Schalke plant Einspruch

FC Schalke 04 - Hannover 96
Nachdem er den Hannoveraner Husseyn Chakroun mit dem hohen Fuß getroffen hatte, wurde Edin Dzeko des Feldes verwiesen.

Gegen Hannover wird Edin Dzeko vom Platz gestellt. Nun sperrt ihn das DFB-Sportgericht für zwei Partien. Das will Schalke offenbar nicht hinnehmen.

Gelsenkirchen (dpa) - Torjäger Edin Dzeko wird dem Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 im Aufstiegskampf in zwei Spielen fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hatden bosnischen Mittelstürmer, der am Dienstag 40 Jahre alt geworden ist, wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt. Beim 2:2 gegen Hannover 96 am Sonntag hatte Dzeko den Hannoveraner Husseyn Chakroun in der 52. Minute mit dem hohen Fuß am Oberkörper getroffen und war von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen worden.

Damit fehlt Dzeko, der seit seiner Verpflichtung schon sechs Tore für Schalke erzielt hat, den Königsblauen nicht nur am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) im Zweitliga-Spitzenspiel beim Verfolger Darmstadt 98, sondern auch eine Woche später im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Wie der TV-Sender Sky berichtete, plant Schalke aber einen Einspruch gegen die Entscheidung des Sportgerichts.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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