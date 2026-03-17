2. Fußball Bundesliga Zwei Spiele Sperre für Dzeko - Schalke legt Einspruch ein

FC Schalke 04 - Hannover 96
Nachdem er den Hannoveraner Husseyn Chakroun mit dem hohen Fuß getroffen hatte, wurde Edin Dzeko des Feldes verwiesen.

Gegen Hannover wird Edin Dzeko vom Platz gestellt. Daraufhin sperrt ihn das DFB-Sportgericht für zwei Partien. Gegen die Höhe der Strafe legt Schalke nun Einspruch ein. Mit einer klaren Begründung.

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Zweitligist Schalke 04 will gegen die Zwei-Spiele-Sperre für seinen Mittelstürmer Edin Dzeko Einspruch einlegen. Das teilte der Gelsenkirchener Club mit. Zuvor hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds den bosnischen Mittelstürmer wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt.

Dzeko hatte beim 2:2 gegen Hannover 96 am vergangenen Sonntag den Hannoveraner Husseyn Chakroun in der 52. Minute mit dem hohen Fuß am Oberkörper getroffen und wurde daraufhin von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen.

«Keine Aktion, in der die Gesundheit rücksichtslos gefährdet wird»

«Wir legen Einspruch gegen das Urteil ein, weil eine Sperre für zwei Spiele unserer Überzeugung nach zu hoch ist», sagt Sportvorstand Frank Baumann in einer Mitteilung des FC Schalke 04. «Unserer Auffassung nach liegt eben keine Aktion von Edin vor, in der die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet wird, wie es der DFB in seinem Einzelrichterurteil darstellt.»

Dzeko, der am Dienstag 40 Jahre alt geworden ist, wird dem Tabellenführer im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) beim Verfolger Darmstadt 98 fehlen. Sollte Schalkes Einspruch abgewiesen werden, fehlt der sechsmalige Torschütze seinem Club darüber hinaus auch noch eine Woche später im Heimspiel gegen den Karlsruher SC.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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