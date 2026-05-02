2. Fußball Bundesliga Zitat: Osnabrück-Trainer über Aufstieg auf dem Parkplatz

Osnabrücks Trainer Timo Schultz
Aufstiegstrainer des VfL Osnabrück: Timo Schultz.

Der Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück steht vorzeitig fest. Als ein Patzer des Verfolgers Essen alles klar machte, saßen die Spieler noch im Bus.

Wiesbaden (dpa) -

«Das war ein Aufstieg, den ich hoffentlich so das erste und letzte Mal so erlebt habe: im Bus auf dem Parkplatz vorm Hotel. Wir werden es trotzdem heute Abend krachen lassen. Die Jungs werde ich vermutlich nicht mehr einfangen.»

(Trainer Timo Schultz vom VfL Osnabrück nach dem feststehenden Zweitliga-Aufstieg seines Teams schon einen Tag vor dem eigenen Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. Konkurrent Rot-Weiss Essen hatte während der Osnabrücker Anreise mit 1:6 bei VfB Stuttgart II verloren)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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