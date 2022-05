Werder Bremen kann im entscheidenden Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit Kapitän Ömer Toprak planen.

Bremen (dpa) - Der Abwehrchef, der vor einer Woche im Spiel bei Erzgebirge Aue wegen Wadenproblemen bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, steht den Grün-Weißen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) etwas überraschend zur Verfügung. „Wenn ein Spieler die ganze Woche ohne Probleme mittrainieren kann, dann ist er im Normalfall auch ein Kandidat für die Startelf“, sagte Werder-Coach Ole Werner.

Die Bremer können am Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Dafür reicht den Norddeutschen bereits ein Remis. Dennoch will Werner mit seiner Mannschaft auf Sieg spielen. „Wir werden nichts an unserer Spielweise im Vergleich zu den bisherigen Spielen ändern“, sagte Werner. „Man kann eh nicht 90 Minuten auf 0:0 spielen.“