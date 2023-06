Tim Walter soll auch nach dem Scheitern in der Bundesliga-Relegation Trainer des Hamburger SV bleiben. «Selbstverständlich» werde Walter bleiben, sagte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem 1:3 im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart.

Hamburg (dpa) - «Wir haben ein Fundament gebaut, das dem Verein sehr guttut». Der 47 Jahre alte Walter, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2024 läuft, äußerte bei Sky: «Wir geben nicht auf, ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft.»

Das Hinspiel in Stuttgart hatte der HSV am vergangenen Donnerstag mit 0:3 verloren. Nach den beiden Niederlagen muss der Club in seine sechste Saison in der 2. Liga gehen. «Wir fallen hin, wir bleiben aber nicht liegen, sondern stehen wieder auf», sagte Walter. «Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich komme mit Jonas wirklich gut zurecht, und wir haben hier etwas aufgebaut.» Er fühle sich «glücklich und angekommen».