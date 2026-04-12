2. Fußball Bundesliga Viermal Bilbija: Paderborn gewinnt Spektakel gegen Magdeburg

SC Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg
Filip Bilbija (r) erzielte in der ersten Halbzeit drei Tore.

Vier Tore von Bilbija, sieben Treffer insgesamt – Paderborn und Magdeburg liefern ein echtes Fußball-Feuerwerk. Der SCP bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Schalke.

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat die kleine Erfolgsserie des abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg beendet und den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Ostwestfalen siegten dank Vierfach-Torschütze Filip Bilbija (19. Minute/29./45.+3/78.) mit 4:3 (3:2) und sind weiterhin erster Verfolger des FC Schalke 04. Magdeburg, das zuvor dreimal nacheinander nicht verloren hatte, war durch Lubambo Musonda (25.), Mateusz Zukowski (38.) und Laurin Ulrich (59.) dreimal zum Ausgleich gekommen.

Allein die erste Halbzeit bot ein Tor-Spektakel. Nach kurzer Abtastphase eröffnete Paderborn nach einem Standard. Bilbija behielt nach einem Freistoß den Überblick und reagierte mit seinem Abschluss im Strafraum am schnellsten. Nur sechs Minuten später konterte der FCM, Zukowski bediente Musonda und der schoss gegen die Laufrichtung von SCP-Torwart Dennis Seimen.

Bilbija trifft aus allen Lagen

Nur vier Minuten später nutzte Paderborn die nächste Standardsituation. Calvin Brackelmann köpfte nach einer Ecke in Richtung Magdeburger Tor, Bilbija hielt noch den Fuß dazwischen und traf erneut. Nach einem Fehlpass von Tjark Scheller war Magdeburgs Torjäger Zukowski zur Stelle und erzielte sein 16. Saisontor. Noch in der Nachspielzeit traf Bilbija mit einem Kopfball ins lange Eck, diesmal nicht nach einem Standard.

Nach dem Wechsel ging es genauso unterhaltsam weiter. Diesmal war es Ulrich, der im Paderborner Strafraum nicht die Orientierung verlor und den erneuten Ausgleich erzielte. Es dauerte lange, ehe Paderborn zurückschlug - doch Bilbija tat es. Diesmal traf der 25-Jährige per Distanzschuss und Magdeburg lief die Zeit davon.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga FC Schalke 04 SC Paderborn 1. FC Magdeburg SCP Alle Themen
x