Vier Tore von Bilbija, sieben Treffer insgesamt – Paderborn und Magdeburg liefern ein echtes Fußball-Feuerwerk. Der SCP bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Schalke.

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat die kleine Erfolgsserie des abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg beendet und den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Ostwestfalen siegten dank Vierfach-Torschütze Filip Bilbija (19. Minute/29./45.+3/78.) mit 4:3 (3:2) und sind weiterhin erster Verfolger des FC Schalke 04. Magdeburg, das zuvor dreimal nacheinander nicht verloren hatte, war durch Lubambo Musonda (25.), Mateusz Zukowski (38.) und Laurin Ulrich (59.) dreimal zum Ausgleich gekommen.

Allein die erste Halbzeit bot ein Tor-Spektakel. Nach kurzer Abtastphase eröffnete Paderborn nach einem Standard. Bilbija behielt nach einem Freistoß den Überblick und reagierte mit seinem Abschluss im Strafraum am schnellsten. Nur sechs Minuten später konterte der FCM, Zukowski bediente Musonda und der schoss gegen die Laufrichtung von SCP-Torwart Dennis Seimen.

Bilbija trifft aus allen Lagen

Nur vier Minuten später nutzte Paderborn die nächste Standardsituation. Calvin Brackelmann köpfte nach einer Ecke in Richtung Magdeburger Tor, Bilbija hielt noch den Fuß dazwischen und traf erneut. Nach einem Fehlpass von Tjark Scheller war Magdeburgs Torjäger Zukowski zur Stelle und erzielte sein 16. Saisontor. Noch in der Nachspielzeit traf Bilbija mit einem Kopfball ins lange Eck, diesmal nicht nach einem Standard.

Nach dem Wechsel ging es genauso unterhaltsam weiter. Diesmal war es Ulrich, der im Paderborner Strafraum nicht die Orientierung verlor und den erneuten Ausgleich erzielte. Es dauerte lange, ehe Paderborn zurückschlug - doch Bilbija tat es. Diesmal traf der 25-Jährige per Distanzschuss und Magdeburg lief die Zeit davon.