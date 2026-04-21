Flügelspieler Raphael Obermaier war tragende Säule in einer starken Saison des Zweitliga-Zweiten Paderborn. Nicht nur fürs Spitzenspiel gegen Schalke fällt er wegen eines Achillessehnenanrisses aus.

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn vermeldet im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga einen schmerzhaften Ausfall. Der linke Flügelspieler Raphael Obermair hat sich im Spiel bei Hannover 96 (1:1) am vergangenen Samstag einen Anriss der Achillessehne zugezogen. Der 30-Jährige fällt bis zum Saisonende aus und startet nach Vereinsangaben umgehend in die Reha, um zur nächsten Saison wieder einsatzbereit zu sein.

Obermair (30) war 2022 vom 1. FC Magdeburg nach Paderborn gewechselt und bestritt seither 132 Pflichtspiele für die Ostwestfalen. In der laufenden Saison steuerte der Nationalspieler der Philippinen in 28 Zweitliga-Spielen zwei Treffer und sechs Vorlagen zum bislang starken Abschneiden der Paderborner bei. Auch zur 1:0-Führung in Hannover hatte Obermair den Assist beigesteuert, war zur Pause allerdings ausgewechselt worden.

Vier Spieltage vor dem Saisonende ist Paderborn Tabellenzweiter und empfängt am kommenden Sonntag zum Spitzenspiel den Tabellenführer Schalke 04. Auch die direkten Aufstiegskonkurrenten SV Elversberg und Darmstadt 98 sind an den verbleibenden vier Spieltagen noch Gegner der Paderborner.