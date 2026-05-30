Tim Walter bleibt an Bord: Nach Zittern um den Klassenerhalt hat Holstein Kiel den Vertrag mit seinem Trainer verlängert - und offenbar auch den Abwerbeversuch eines Konkurrenten abgewehrt.

Kiel (dpa) - Tim Walter bleibt Trainer von Holstein Kiel. Wie der Club mitteilte, hat der 50-Jährige seinen Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten verlängert. Wie zuerst Sky und auch die «Wolfsburger Nachrichten» berichteten, versuchte zuletzt auch der VfL Wolfsburg, den früheren HSV-Trainer nach dem Bundesliga-Abstieg zu verpflichten.

Der Kieler Sportgeschäftsführer Sport Olaf Rebbe bestätigte aber: Zwischen Holstein und Walter stehe «nun das Commitment, die erfolgreiche Zusammenarbeit in der kommenden Saison in gleicher Konstellation fortzuführen».

Walter, der bereits von 2018 bis 2019 in Kiel und danach für den VfB Stuttgart, Hamburger SV und Hull City in England tätig war, hatte Kiel Ende Februar vom freigestellten Marcel Rapp übernommen. Der Club rutschte danach zeitweise auf einen Abstiegsplatz ab, schaffte aber drei Spieltage vor dem Saisonende den Ligaverbleib und belegte schließlich Platz zwölf.

«Ich spüre von allen im Verein, den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, dem Trainer- und Funktionsteam und den Spielern großes Vertrauen und Überzeugung. Der Verein besitzt Potenzial, eine klare Idee und ein Umfeld, das nachhaltig, aber auch ambitioniert denkt», sagte Walter.