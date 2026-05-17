An einem packenden 34. Spieltag zittert sich Eintracht Braunschweig zum Klassenerhalt. Schalke feiert eine große Party.

Gelsenkirchen (dpa) - Eintracht Braunschweig hat sich trotz einer Niederlage beim FC Schalke 04 den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka unterlag 0:1 (0:1) bei den bereits als Aufsteiger feststehenden Gelsenkirchenern. Die Niedersachsen profitierten auch von den Ergebnissen der Konkurrenz.

Nach dem packenden 34. Spieltag steht fest: Fortuna Düsseldorf folgt Preußen Münster als direkter Absteiger in die 3. Liga. Die SpVgg Greuther Fürth kämpft in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen gegen den Abstieg. Braunschweig beendet die Saison auf Platz 15.

Schalke zeigt Spielfreude

«Wir wollen uns allen Widrigkeiten entgegenstellen und uns in das Spiel reinbeißen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen», sagte Kornetka vor der Partie. Das klappte nur bedingt.

In der ausverkauften Gelsenkirchener Arena erzielte Adil Aouchiche (36. Minute) das entscheidende Tor für die Schalker, die eine große Aufstiegsparty feierten. Während das Team von Coach Miron Muslic sichtlich Spaß am Fußball hatte und auch höher hätte gewinnen können, blieb die Eintracht größtenteils harmlos.

Braunschweig spielte zwar engagiert. In der Offensive mangelte es aber an der nötigen Präzision. Ein Tor von Fabio Kaufmann zählte wegen einer Abseitsposition in der Entstehung nicht (27.).