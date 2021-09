Sandhausen (dpa) - Alois Schwartz kehrt nach gut fünf Jahren als Trainer zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zurück.

Sandhausen (dpa) - Alois Schwartz kehrt nach gut fünf Jahren als Trainer zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zurück.

Wie der Verein bei Twitter mitteilte, wird der 54-Jährige die Mannschaft des Tabellen-16. von sofort an übernehmen und am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Hannover 96 erstmals auf der Bank sitzen. Der Verein habe sich bei der Suche am Ende auf drei Kandidaten konzentriert und sich dann für Schwartz entschieden, sagte der SVS-Präsident Jürgen Machmeier bei einer Pressekonferenz. „Wir sind überzeugt, dass er der Richtige für die Situation ist, weil er total motiviert ist.“

Schwartz tritt die Nachfolge des Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an, die der SVS nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Zweitligaspielen freigestellt hatte. Der frühere Bundesligaprofi trainierte Sandhausen bereits von 2013 bis 2016, als er zum Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg wechselte. Schwartz habe damals viel Positives in Sandhausen bewirkt, meinte Machmeier. Über den Ärger des Vereins, dass er damals die Kurpfälzer sehr kurzfristig um die Freigabe bat, sei „längst Gras gewachsen“.

Schwartz erklärte, die vereinslose Zeit nach seiner bis dahin letzten Anstellung bei Sandhausens badischem Zweitliga-Rivalen Karlsruher SC von 2017 bis 2020 sei für ihn der „Horror“ gewesen. „Weil man das, was man gerne macht, nicht tun konnte.“ Seine neue Mannschaft habe mehr Potenzial, als es der Platz im Tabellenkeller ausdrücke. Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer mit 15 Neuzugängen müsse sie nun „als Team zusammenwachsen und Stabilität reinbringen“.