Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den auslaufenden Vertrag von Stammtorhüter Patrick Drewes verlängert. Das gab der Club bekannt.

Sandhausen (dpa) - Eine genaue Laufzeit nannten die Badener nicht, sondern schrieben nur von einem „langfristigen“ Kontrakt. Im November hatte es Gerüchte gegeben, dass der englische Spitzenclub FC Liverpool sich eine Verpflichtung des 29-Jährigen als Ersatzkeeper vorstellen könne.

„Es ist bei Weitem nicht selbstverständlich, dass sich Patrick in unserer momentanen Situation klar zum SV Sandhausen bekennt und seinen Vertrag langfristig verlängert“, sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. „Patrick ist Führungsspieler und Leistungsträger in unserer Mannschaft und hat in der letzten Saison mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt noch erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Rückrunde ein Garant für unser Ziel, in der kommenden Saison im zwölften Jahr nacheinander zweite Liga zu spielen, sein wird.“

Drewes war im Sommer 2021 vom VfL Bochum zum SVS gewechselt. Sandhausen ist aktuell Tabellenletzter.