Der SC Paderborn hat seine Heimschwäche in der 2. Fußball-Bundesliga nicht abgelegt und ist auch im achten Spiel nacheinander im eigenen Stadion sieglos geblieben.

Paderborn (dpa) - Die Ostwestfalen retten aber gegen den Tabellennachbarn Karlsruher SC nach 1:2-Rückstand immerhin noch ein 2:2 (1:1) und warten dennoch seit mehr als fünf Monaten auf einen Punkte-Dreier in der Benteler-Arena.

Mit 41 Punkten verteidigten die Gastgeber ihren achten Tabellenplatz vor dem KSC, der auch im vierten Spiel in Serie unbesiegt blieb, aber die Chance verpasste, an den Paderbornern vorbeizuziehen. Der Ostwestfalen mussten von der 47. Minute an auf Uwe Hünemeier verzichten, der nach einem Foulspiel die Rote Karte erhielt.

Vor 9652 Zuschauern, inklusive der 3814 Freikarten für medizinisches Personal aus der Umgebung, erzielte Kai Pröger (30. Minute) nach einem öffnenden Pass von Philipp Klement den Führungstreffer für den SCP. Marvin Wanitzek (36.) traf nach Vorarbeit von Benjamin Goller zum 1:1, ehe Torjäger Philipp Hofmann (69.) mit seinem fünften Treffer nacheinander und dem 17. insgesamt zum 2:1 für die Gäste einköpfte. Maximilian Thalhammer rettete seinem Team dann in der 84. Minute das Remis.

