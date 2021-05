Düsseldorf (dpa) - Der türkische Fußball-Nationalspieler Kenan Karaman wird seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nicht verlängern und den Club verlassen.

„Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt“, teilte der 27-Jährige via Twitter mit. Karaman, der ins EM-Aufgebot der Türkei berufen wurde, spielte seit 2018 bei den Düsseldorfern und erzielte in 72 Pflichtspielen 16 Treffer für Fortuna.

