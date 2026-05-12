2. Fußball Bundesliga Stevens lobt Muslic: «Echte Chance, hier etwas aufzubauen»

Ex-Schalke-Trainer Huub Stevens
Huub Stevens war mehrfach und insgesamt gut sieben Jahre Trainer des FC Schalke 04 (Archivbild).

Als Trainer wurde Huub Stevens mit Schalke 04 einst Uefa-Cup-Sieger und zweimal Pokalsieger. Beim Bundesliga-Aufstieg war er im Stadion, fühlte sich an große Zeiten erinnert - und lobt Coach Muslic.

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der frühere Schalke-Trainer Huub Stevens traut dem aktuellen Coach Miron Muslic zu, beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 eine Ära zu prägen. «Er gibt alles für Schalke, ist ehrlich und direkt, erreicht Spieler und Fans, das ist hier extrem wichtig», sagte Stevens (72) im Interview beim Sender Sport1: «Er hat eine echte Chance, hier etwas aufzubauen.»

Stevens gesteht, dass ihm der Name des Trainers anfangs nicht viel gesagt habe. «Der Name war mir zunächst nicht so bekannt – aber großes Kompliment: Es passte vom ersten Tag an.»

«Die Menschen hier haben viel mitgemacht»

Stevens fühlte sich beim Stadionbesuch in Gelsenkirchen zuletzt an große Zeiten des FC Schalke 04 erinnert: «Als ich Schalke gegen Fortuna Düsseldorf im Stadion erlebt habe, kamen Erinnerungen an früher hoch, an die Spiele gegen Mailand, an die Zeit, als wir erfolgreich waren.» Dieses Gefühl habe er nun wieder gespürt. «Die Menschen hier müssen etwas haben, worauf sie stolz sein können, sie haben viel mitgemacht, haben Kritik und Probleme erlebt. Jetzt hatten sie endlich wieder etwas zu feiern. Das ist großartig für die Fans.»

Stevens pflegt mit Schalkes Sportdirektor Youri Mulder noch einen engen Austausch. «Sportlich ist klar: Es muss viel passieren», sagt Stevens. «Vier, fünf, vielleicht sechs neue Spieler sind nötig, die wirklich zu Schalke passen. In der aktuellen Form wird es schwer in der Bundesliga. Der Aufstieg ist die Basis, jetzt müssen die richtigen Schritte folgen.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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