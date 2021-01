Karlsruhe (dpa) - Sportchef Oliver Kreuzer bleibt über den Sommer hinaus beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der frühere Bayern-Profi verlängerte seinen ursprünglich am 30. Juni dieses Jahres auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2023.

Das gaben die Badener vor dem Anpfiff ihres Heimspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth bekannt. Das Ergebnis der Vertragsgespräche sei, „dass die Konstellation von Oliver Kreuzer mit unserem Cheftrainer Christian Eichner ausgezeichnete Voraussetzungen für den zukünftigen sportlichen Erfolg des KSC bietet“, sagte KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze in der Vereinsmitteilung. Wichtig sei „eine sorgsame und verantwortungsbewusste Abwägung sowie Entscheidung unter Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation“ gewesen, teilte der Club mit.

Es hatte zuvor als sicher gegolten, dass Kreuzer aufgrund der wirtschaftlichen Situation finanzielle Abstriche machen sollte. „Ich will weiterhin meinen Teil dazu beitragen, den KSC in eine sportlich wie wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft zu führen“, wurde der 55-jährige Kreuzer zitiert. Nach seiner ersten Amtszeit als KSC-Sportdirektor zwischen 2011 und 2013 war er im Dezember 2016 in den Wildpark zurückgekehrt.

