Bochum (dpa) - Der VfL Bochum kommt dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga mit großen Schritten näher. Die Westfalen gewannen mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel und haben nach dem 0:0 in Karlsruhe und dem 3:0 in Heidenheim nach drei Geisterspielen nun sieben Punkte auf dem Konto.

In die Corona-Pause waren die Bochumer als 15. mit drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang gegangen, nun haben sie sich als Zehnter schon um sechs Punkte abgesetzt. Kiel bleibt trotz der ersten Geisterspiel-Niederlage Sechster.

Nach einer ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte waren die Gastgeber nach der Pause extrem effektiv. Zunächst schockte Jordi Osei-Tutu die Störche kurz nach der Pause (49.), dann legte der angeblich von Mainz 05 umworbene Silvere Ganvoula mit seinem 13. Saisontreffer nach tollem Pass von Robert Zulj nach (63.). Jonas Meffert machte das Spiel noch einmal spannend (74.). Jannik Dehm hätte in der Nachspielzeit fast den Ausgleich erzielt.