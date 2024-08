Schalke trennt sich endgültig von seinem ohnehin schon suspendierten Abwehrspieler Timo Baumgartl.

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Junioren-Nationalspieler Timo Baumgartl und der FC Schalke 04 gehen wie erwartet getrennte Wege. Der Club und der Innenverteidiger haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrags geeinigt. Dies teilte der Fußball-Zweitligist mit. «Die Einigung ist für den Spieler und für den Verein eine sinnvolle und gute Lösung», erklärte Sportdirektor Marc Wilmots. Über die Modalitäten der Vertragsauflösung wurde nichts bekannt.

Baumgartl, der im Sommer 2023 von der PSV Eindhoven nach Gelsenkirchen wechselte, spiele in den Überlegungen des Trainer Karel Geraerts schon länger keine Rolle mehr. Beim Profiteam war er suspendiert, trainieren konnte er einzeln oder bei der U23-Mannschaft. So kam der 28-Jährige in der Zeit nur auf 13 Pflichtspieleinsätze für die Schalker. «Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, und ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute», sagte Baumgartl. Ob er schon einen neuen Club gefunden hat, ist bislang nicht bekannt.