Seine Chancen auf viel Einsatzzeiten im Angriff des FC Schalke waren eher gering. Deshalb beenden Sebastian Polter und der Fußball-Zweitligist die Zusammenarbeit.

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 und Angreifer Sebastian Polter gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, haben sich beide Seiten auf eine sofortige Auflösung des ursprünglich bis 2025 datierten Vertrags verständigt. «Wir haben mit Sebastian nach dem Ende der vergangenen Saison offen gesprochen und ihm gesagt, dass seine Chancen auf Spielzeit in der neuen Saison eher gering sind», kommentierte Sportdirektor Marc Wilmots den Abgang des 33-Jährigen. Über die Modalitäten der Einigung vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Polter war im Sommer 2022 vom VfL Bochum zum Reviernachbarn gewechselt. Für den FC Schalke bestritt er insgesamt 35 Partien in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal, in denen ihm fünf Treffer gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Angreifer an den SV Darmstadt 98 verliehen. In der aktuellen Spielzeit wurde Polter am 1. Spieltag beim Heimsieg der Schalker gegen Eintracht Braunschweig (5:1) eingewechselt.