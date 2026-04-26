Schalke 04 dreht beim späten Sieg im Zweitliga-Spitzenspiel einen 0:2-Rückstand. Drei Jahre nach dem Abstieg fehlt jetzt nur noch ein Sieg zur Rückkehr in die Bundesliga. Dahinter bleibt es spannend.

Paderborn (dpa) - Überschwänglicher königsblauer Jubel auf dem Paderborner Rasen und im Gästeblock: Drei Spieltage vor dem Saisonende ist der FC Schalke 04 nur noch einen Sieg von der ersehnten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga entfernt. Die offiziell 1.513 mitgereisten Fans und die 20 Spieler feierten gemeinsam den leidenschaftlichen 3:2 (2:2)-Sieg im Zweitliga-Topspiel beim Verfolger SC Paderborn. «Spitzenreiter, Spitzenreiter», skandierten die Anhänger auf den Rängen wie im Rausch.

Dabei hatten Laurin Curda (13.) und Stefano Marino (26.) die Paderborner gegen anfangs unaufmerksame Schalker früh mit 2:0 in Führung gebracht. Doch Dejan Ljubicic (35.) und Adil Aouchiche (40.) glichen noch vor der Pause zum 2:2 aus. Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch. In der 83. Minute schoss Ljubicic die Schalker schließlich zum späten, nicht unverdienten Sieg.

Schalke hat Aufstiegschance gegen Düsseldorf

Drei Jahre nach dem Abstieg können die Schalker am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf den Wiederaufstieg vorzeitig perfekt machen. Nach dem Triumph im Spitzenspiel haben sie sechs Punkte Vorsprung vor Paderborn und sieben Punkte vor Hannover 96.

«Am Anfang waren wir gar nicht da», sagte Doppeltorschütze Ljubicic bei Sky über den frühen Rückstand. «Jetzt werden wir alles geben, um auch gegen Düsseldorf zu gewinnen», sagte der Österreicher über den Matchball. Auch Trainer Miron Muslic zeigte sich voller Zuversicht: «Wir wollen diesen letzten Schritt am nächsten Samstagabend gemeinsam gehen.»

Große Enttäuschung herrschte hingegen bei den Paderbornern. «Es fühlt sich scheiße an», sagte Mittelfeldspieler Mika Baur. «Nach einer 2:0-Führung dürfen wir dieses Spiel nicht so aus der Hand geben.» Paderborn hat auch sein sechstes Spiel gegen einen Top-Fünf-Gegner nicht gewonnen. «Wir wollen trotzdem hochgehen», sagte Baur.

Schalke ist seit nun elf Spielen ungeschlagen. Paderborn verlor erstmals wieder nach zehn Spielen ohne Niederlage. Hinter den enteilten Schalkern ist der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz und um den Relegationsplatz höchst spannend. Paderborn, Hannover und Elversberg trennen nur zwei Punkte. Nächsten Sonntag gastiert Paderborn beim Tabellenvierten Elversberg.

Hannovers Titz: «Kein nervöses Momentum»

Hannover 96 wahrte seine Chance mit einem 3:1-Sieg beim Karlsruher SC. Kapitän Enzo Leopold nannte den dritten Platz im Aufstiegsendspurt eine «Riesenchance». Trainer Christian Titz sagte bei «sportschau.de»: «Für mich ist das eine Reise, auf der wir etwas gewinnen können – ich habe kein nervöses Momentum.»

Darmstadts Kohfeldt: «Dieser Punkt ist zu wenig»

Im Verfolgerduell trennten sich Darmstadt 98 und die SV Elversberg 3:3. Elversberg bleibt als Tabellenvierter im Rennen. «Wir geben weiter Vollgas», versprach Torschütze Maximilian Rohr bei Sky. Für Darmstadt auf Platz fünf hingegen haben sich die Aufstiegshoffnungen bei fünf Punkten Rückstand auf die Saarländer und sechs auf Hannover nahezu erledigt. «Jetzt ist es noch hypothetischer geworden», befand Torwart Marcel Schuhen. Trainer Florian Kohfeldt beendete den Traum vom Aufstieg: «Dieser Punkt ist zu wenig, um noch Druck auf die ersten Drei zu machen - so ehrlich muss man sein.»