Schalke braucht dringend Verstärkungen. Mit einer Rückholaktion will der Traditionsclub aus dem Revier torgefährlicher werden.

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat Offensivspieler Darko Churlinov verpflichtet. Der 23-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten FC Burnley. Schalke besitzt zudem eine Kaufoption, wie der Fußball-Zweitligist aus Gelsenkirchen mitteilte.

Churlinov hatte bereits in der Saison 2021/22 auf Leihbasis für Schalke gespielt und mit dem Club damals den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Anschließend kehrte er zum VfB Stuttgart zurück und wechselte noch im gleichen Sommer nach England, wo er in dieser Saison in der Premier League nicht zum Einsatz kam.

«Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Wintertransfermarkt gesucht haben: Er spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen», sagte Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots laut Vereinsmitteilung. «Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt. Er wird Team und Fans mitreißen.»

Schalke liegt in der Tabelle auf Rang 14 und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.