Schalke überzeugt gegen Münster von Beginn an. Die Gelsenkirchener untermauern ihren Aufstiegsanspruch. Der wieder genesene Kapitän spielt eine entscheidende Rolle.

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 steuert zielsicher auf den Aufstieg zu. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic besiegte den SC Preußen Münster hochverdient mit 4:1 (2:0) und eroberte die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn eindrucksvoll zurück.

Vor 62.077 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielten der wieder genesene Kapitän Kenan Karaman in der 36. Minute, Münsters Jannis Heuer per Eigentor (45.), Adil Aouchiche (51.) und Moussa Sylla (66.) die Tore für die von Beginn an hoch überlegenen Gastgeber. Shin Yamada gelang der Ehrentreffer für die Preußen (82.).

Vorsprung ist komfortabel

Bei noch vier ausstehenden Spielen hat Schalke nun sechs Punkte Vorsprung auf die SV Elversberg auf dem Relegationsplatz. Hannover 96 auf Rang vier liegt sieben Zähler hinter dem Revierclub. Ganz anders ist die Stimmungslage in Münster. Die Westfalen bleiben Schlusslicht. Das Team von Coach Alois Schwarz hat nun sechs Partien in Serie nicht gewonnen.

Die Gelsenkirchener haben nun zehn Partien nacheinander nicht verloren. Am kommenden Sonntag geht's zum Spitzenspiel nach Paderborn.